Головков: Сапрыкин почувствовал недомогание, пришлось поставить в ворота Сятери

Президент «Витязя»прокомментировал поражение от СКА (2:7) во втором матче серии плей-офф.«Я думал, что во втором матче мы прибавим. Были моменты в начале встречи, но, к сожалению, не реализовали их. Потом два гола получили, а третий… Мне показалось, что там была игра высоко поднятой клюшкой. Потом рассыпались — тяжело собраться. Ну и большинство не сработало, которое работало в «регулярке». Надо выигрывать два матча дома, вот и всё. Верю ли, что отыграемся? Почему бы и не отыграться.Первый период играл Игорь Сапрыкин, потом он почувствовал небольшое недомогание. Пришлось поставить Сятери. Сложно оценить его игру. Третий гол сначала, потом такие шайбы залетели. Вратарей никогда нет смысла обвинять, проигрывает команда.Не стоит говорить, что нам достался самый сложный соперник. Все соперники сложные. „Спартак“ же у них выигрывал, и „Йокерит“ тоже», — передаёт слова Головкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.