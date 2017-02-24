Эксперт TSN: Макдэвид может подняться до уровня Кросби, если улучшит свой бросок

Эксперт TSNпорассуждал, что необходимо сделать нападающему «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду, чтобы забивать больше голов.«Мы видим, что на самом деле Макдэвид много бросает в створ ворот. Когда он убегает в контратаке к воротам, он создаёт голевые моменты и для себя, и для партнёров. В одной из атак в матче с «Флоридой» Коннор хотел сам забить, но не получилось. Зато в другой он так же убегал в отрыв, защитники вынуждены были играть глубоко, появилось пространство для Драйзайтля и Рассела – так был забит победный гол.Пока что у Коннора не такой опасный бросок. Но когда он станет лучше, Макдэвид будет больше забивать. Вспомните, как работал над своим броском Сидни Кросби – лучший снайпер в этом сезоне. Макдэвид тоже может подняться на этот уровень, когда улучшит свой бросок – представьте, как это будет пугать соперников, – отметил Баттон.