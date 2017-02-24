Купер: сегодня «Тампа» просто не бросала по воротам

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал поражение от «Калгари Флэймз» (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Сегодня мы просто не бросали по воротам. Именно так и было. За два периода у нас было только 22 попытки бросить. Такая цифра, вообще-то, должна быть после 10-15 минут игры. Сегодня мы не были настойчивы, чтобы забивать. У их вратаря был лёгкий вечер», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.
По броскам в створ счёт в итоге оказался равным – 25:25. В первых двух периодах у «Лайтнинг» было 12 бросков в створ.