Худобин: в следующем сезоне останусь в «Бостоне» и не переживаю об этом

Голкипер «Бостон Брюинз»выразил уверенность, что в следующем сезоне продолжит выступать за команду из Массачусетса. Напомним, в начале января Худобин был выставлен на драфт отказов, но ни один клуб НХЛ не заключил с ним контракт, после чего он был переведён в фарм-клуб. В первую команду его вернули в конце января.«У меня контракт на два сезона. Поэтому в следующем сезоне я останусь в „Бостоне“ и не беспокоюсь по этому поводу», — приводит слова Худобина ТАСС.