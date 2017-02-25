Мухометов: в Омске «Адмирал» проиграл не хоккеистам «Авангарда»

Генеральный менеджер «Адмирала»по возвращении во Владивосток подвёл итоги первых матчей серии плей-офф с «Авангардом». После двух игр «моряки» проигрывают со счётом 0-2.«Я считаю, что две игры с „Авангардом“ мы провели по меньшей мере неплохо. Даже хорошо. И результат второго матча уж точно не по игре. Даже несмотря на разницу в счёте, было очевидно, что мы переигрываем соперника. «Адмирал» проиграл не хоккеистам „Авангарда“, уступив по некоторым другим причинам. Те, кто смотрел матч, понимают, о чём идёт речь. Мы проиграли бой, но не сражение. Очень серьёзно готовимся к домашним играм. Все ребята преисполнены оптимизма и хотят порадовать своих болельщиков. Нужно выигрывать каждую игру в отдельности, а не загадывать вперёд. „Авангард“ — обычная команда, которую можно обыгрывать. Мы играли с ними на равных.В прошлой игре наши хоккеисты получили травмы. В случае с травмой Саболича был спорный момент: как по правильности проведённого силового приёма, так и по тому, что игра не была остановлена. Тем более что мы владели шайбой как минимум четыре секунды после столкновения Саболича и Лемтюгова. Учитывая, что „Авангард“ сравнял счёт в этой атаке, это повлияло на исход встречи. Что касается здоровья Саболича, то завтра будет финальное обследование. Есть повреждение плеча, но насколько оно серьёзно — пока неизвестно», — сказал Мухометов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.