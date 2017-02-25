«Витязь» и СКА объявили составы на третий матч серии, Шипачёв не сыграет

Главные тренеры подмосковного «Витязя» и петербургского СКА определились с составами команд на третий матч серии плей-офф.В составе «Витязя» место Максима Джиошвили занял Артём Иванюженков, а в старте выйдет голкипер Харри Сятери, его сменщика Игоря Сапрыкина в заявке заменил Антон Тодыков. В составе СКА произошло одно изменение: вместо Вадима Шипачёва в матче сыграет Александр Барабанов.Счёт в серии 2-0 в пользу СКА.«Витязь»:Сятери (Тодыков);Головков – Семёнов, Макеев – Никулин – Афиногенов;Катичев – Ержабек, Копейкин – Аалтонен – Кемпе;Романов – Лукин, Выглазов – Горак – Чернов;Воронков, Панков – Яценко – Швец-Роговой, Иванюженков.СКА:Коскинен (Шестёркин);Яковлев – Белов, Ковальчук – Дацюк – Кетов;Хафизуллин – Херсли, Гусев – Коскиранта – Дадонов;Зубарев – Зуб, Широков – Прохоркин – Барабанов;Рукавишников, Неколенко – Каблуков – Хохлачёв.«Чемпионат» проведёт текстовуювстречи, которая начнётся в 17:00 мск.