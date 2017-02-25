«Витязь» и СКА объявили составы на третий матч серии, Шипачёв не сыграет

Главные тренеры подмосковного «Витязя» и петербургского СКА определились с составами команд на третий матч серии плей-офф.
В составе «Витязя» место Максима Джиошвили занял Артём Иванюженков, а в старте выйдет голкипер Харри Сятери, его сменщика Игоря Сапрыкина в заявке заменил Антон Тодыков. В составе СКА произошло одно изменение: вместо Вадима Шипачёва в матче сыграет Александр Барабанов.
Счёт в серии 2-0 в пользу СКА.
«Витязь»:
Сятери (Тодыков);
Головков – Семёнов, Макеев – Никулин – Афиногенов;
Катичев – Ержабек, Копейкин – Аалтонен – Кемпе;
Романов – Лукин, Выглазов – Горак – Чернов;
Воронков, Панков – Яценко – Швец-Роговой, Иванюженков.
СКА:
Коскинен (Шестёркин);
Яковлев – Белов, Ковальчук – Дацюк – Кетов;
Хафизуллин – Херсли, Гусев – Коскиранта – Дадонов;
Зубарев – Зуб, Широков – Прохоркин – Барабанов;
Рукавишников, Неколенко – Каблуков – Хохлачёв.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 17:00 мск.