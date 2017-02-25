В. Белов: СКА заставляет много удаляться, поэтому такой результат

Главный тренер «Витязя»поделился впечатлениями от третьего матча серии первого раунда плей-офф с питерским СКА, который завершился поражением его команды со счётом 2:6 (счёт в серии — 0-3).«Во втором периоде, при счёте 1:2, в нашей зоне удаление у Горака было обоснованным. Наш игрок нарушил правила, его удалили. Как это прокомментировать ещё? Оно правильно зафиксировано, но оно было неоправданным. Насколько тяжело было сдержать Дацюка? Он всегда выделяется, и сегодня — не исключение. Мы говорили о том, что не надо так много удаляться в играх с такой командой. Соперник заставляет это делать, плюс технические ошибки — подножки, к примеру. Неоправданные были удаления. Поэтому такой результат. У нас есть время до следующей игры», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.