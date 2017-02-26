«Монреаль» в овертайме одолел «Торонто», Марков и Нестеров набрали по 1 очку

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» на выезде со счётом 3:2 выиграл у «Торонто Мэйпл Лифс».На 11-й минуте Остон Мэттьюс вывел хозяев вперёд. Во втором периоде Макс Пачьоретти и Алекс Гальченюк, которому ассистировал, сделали счёт 2:1 в пользу «Монреаля».На старте заключительной трети Мэттьюс восстановил равновесие, что позволило его команду довести игру до овертайма. В дополнительное время победную шайбу в ворота «Торонто» с передачиотправил Эндрю Шоу.