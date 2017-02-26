Гаврилов будет защищать ворота «Салавата» в третьем матче серии с «Ак Барсом»

«Салават Юлаев» назвал состав на третий матч серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Ак Барсом». Место в воротах уфимской команды займёт. В двух казанских матчах серии ворота «Салавата» защищал— он пропустил 4 шайбы за 2 матча.Гаврилов (Сведберг )Логинов – ЛепистёКапризов – Воробьёв – Умарк (А)Гончаров – АрзамасцевЛисин (А) – Е. Бодров – ПаршинКуляш – БодровГригоренко (К) – Коротков – ЛазаревГареевХрипунов – Мертл – МальцевКотляревский