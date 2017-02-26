Гаврилов будет защищать ворота «Салавата» в третьем матче серии с «Ак Барсом»

«Салават Юлаев» назвал состав на третий матч серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Ак Барсом». Место в воротах уфимской команды займёт Андрей Гаврилов. В двух казанских матчах серии ворота «Салавата» защищал Никлас Сведберг — он пропустил 4 шайбы за 2 матча.
«Салават Юлаев»:
Гаврилов (Сведберг )
Логинов – Лепистё
Капризов – Воробьёв – Умарк (А)
Гончаров – Арзамасцев
Лисин (А) – Е. Бодров – Паршин
Куляш – Бодров
Григоренко (К) – Коротков – Лазарев
Гареев
Хрипунов – Мертл – Мальцев
Котляревский
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию «зелёного дерби».