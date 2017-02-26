Тротц: у Овечкина небольшой спад, но он всегда играл сериями

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз»после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (2:5) прокомментировал тот факт, чтов третий раз за месяц остался без бросков в створ.«Он снайпер и должен бросать по воротам. Но сейчас ему уделяют очень много внимания. Кроме того, у него небольшой спад.Он с этим справится. Если посмотреть на его прошлое, то он всегда играл сериями. Так что меня не удивит, если в следующих пяти играх он забьёт 10 раз. Так он играет», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.