Малкин: игры на открытом воздухе — веселье для людей: покричать, снять майку

Нападающий «Питтсбург Пингвинз»поделился мнением об играх на открытом воздухе.«Это же веселье для людей! Раз в году люди собираются все вместе, как в Европе — на футбол. Покричать, снять с себя на холоде майку, выпить лишнего. Как и для нас, намазать себе черную краску под глазами, увидеть такие трибуны — прикольно! И для болельщиков всё это тоже интересно. Видели, сколько сегодня людей с детьми пришли? Надеюсь, они все достаточно тепло оделись», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.