Стоа: в «Спартаке» я чувствовал себя комфортно с самого первого дня

Нападающий «Спартака»поделился впечатлениями от пребывания в России.«В «Спартаке» я чувствовал себя комфортно с самого первого дня. В принципе, мне хватает того знания русского языка, чтобы так или иначе понимать, что говорят тренеры во время тренировки, на протяжении матча и, конечно, в раздевалке. Понимаю многое из того, что касается хоккейной терминологии, но в бытовых вопросах, безусловно, моих знаний русского пока недостаточно. Да и с английским языком ни у тренерского штаба, ни у ребят в команде нет никаких проблем, у нас нет сложностей со взаимопониманием из-за трудностей перевода.С кем из партнёров общаюсь больше всего? В первую очередь, конечно, с Мэттом. Но я стараюсь общаться со всеми ребятами. Никита Ли, например, здорово говорит по-английски, Слава Лещенко… И, конечно, с партнёрами по звену – с теми, с кем провожу больше всего времени на льду. Думаю, это сказывается и на результативности нашей пятёрки.Русская кухня мне нравится. Правда, больше я питался традиционными русскими блюдами, играя в Новокузнецке. Мне сложно сказать, что из русской кухни мне больше всего по душе, но, например, от икры, которую так любят в России, я, мягко говоря, не в восторге.В выходные я обычно просто стараюсь отдохнуть, восстановиться. Бывает, выбираемся куда-то перекусить, но основную часть времени с супругой проводим дома. В отпуске же я с радостью отправляюсь на рыбалку: когда у меня появляется возможность взять лодку и порыбачить, я счастлив. Кто-то предпочитает ходить на вечеринки, выпивать, зажигать в ночных клубах или в караоке-барах, а я всегда предпочту рыбалку. Это лучший отдых для себя», — цитирует игрока официальный сайт красно-белых.