Левицкий: глупо говорить, что чемпионат получился для ХК «Сочи» хорошим

Нападающий ХК «Сочи»подвёл итоги сезона. Команда не сумела выйти в плей-офф.«Недоволен сезоном как в личном плане, так и в командном. Нам была поставлена задача — выход в плей-офф, но мы не справились. Поэтому глупо говорить, что чемпионат получился для нас хорошим. С переходом из «Спартака» в начале сезона вообще проблем не было. Так удачно сложилось, что я перешёл и сразу же начал играть, меня буквально в первый же день после приезда поставили в состав. Через игры быстро влился в команду и комфортно себя чувствовал.Что касается командного спада, нам как раз и не хватало в сезоне стабильности. Если взять, например, топовые команды, то они весь турнир проводят ровно, на одном уровне, редко бывают какие-то неудачи. Мы же играли «волнами», поэтому нам и не хватило пары очков. Наверное, когда идёт сезон, ещё особо не понимаешь того факта, что проиграли мы какой-то матч, а в феврале нам, возможно, этих баллов и не хватит. А потом уже летишь в самолёте после последнего матча и думаешь: «Выиграли бы сейчас пару матчей с командами, которые находятся в нижней части таблицы, и были бы в восьмёрке», — цитирует игрока официальный сайт клуба.