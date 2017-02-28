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А. Тихонов: завтра должны были забрать Петрова и отвести к нам в клинику

28 февраля 2017, вторник. 11:57. Хоккей
Знаменитый биатлонист выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Петрова.

«В 4 часа ночи ушёл из жизни величайший хоккеист Владимир Петров. Выражаю огромные соболезнования всем его родным и близким в связи со скоропостижной потерей. Завтра мы с Борей должны были забрать его и отвести к нам в клинику. Я уже писал на сайте о том, что с 2009 по 2016 год Минздравом израсходовано 47 миллиардов рублей на изучение онкологии. Однако онкологическому центру на Каширке и главному онкологу страны Давыдову нельзя доверять резать даже собак.
К сожалению, наши уговоры не подействовали на Володю. Сначала ему удалили почку, а затем провели три химиотерапии, которая только разрушает иммунитет. Это путь в никуда, но сатана достал главный козырь — деньги. На 2017 год сумма средств на борьбу с раком уменьшена на 21,6 процента, а значит результат их работы станет ещё менее эффективным. Интересно, когда у этих людей проснётся совесть. Есть достаточно успешная методика, позволившая выжить безнадёжно больным, но в России её использование никому не нужно.
Также сегодня в Химках открывал детские соревнования по биатлону с использованием пневматических винтовок. Приехали представители 24 российских регионов, а также спортсмены из Беларуси, Молдавии и Казахстана. Я вручил свои книги всем призёрам соревнований и лучшим тренерам», — говорится на официальном сайте Тихонова.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Владимир Петров
Новости. Хоккей
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