Ванек: может, стоит посмотреть, какие будут варианты. Вегас – хорошее место

Нападающий «Детройт Ред Уингз»высказался о своём будущем и перспективах обмена.«Мы не обсуждали новый контракт, и вряд ли в этом есть смысл. 1 июля уже не за горами. Мне нравится здесь, но, с другой стороны, может быть, стоит подождать и посмотреть, какие у меня будут варианты.Вегас – хорошее место. Я разговаривал с другими ребятами. Они хотят играть там на своих условиях. Ситуация непростая. Моим детям уже нужен отец, а не только мать. Я не могу ходить с ними на хоккей, вижу их редко. Всё это сложно. Но это наша работа. Мне она нравится, и я хотел бы работать как можно дольше.Я ко всему готов. Удивлюсь ли я, если меня обменяют? Нет. Удивлюсь ли я, если меня оставят здесь? Нет. Шансы попасть в плей-офф у нас призрачные, но кто знает, что будет завтра», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.