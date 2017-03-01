29 сейвов Бобровского не спасли «Коламбус» от проигрыша «Монреалю»

«Монреаль Канадиенс» добыл минимальную победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в «Белл-центре» в Монреале и завершилась в овертайме со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол на 64-й минуте забил нападающий «Монреаля» Алекс Гальченюк. Голкипер «Канадиенс» Кэри Прайс совершил 26 сейвов, оформив «сухарь».
Форвард «Монреаля» Александр Радулов провёл на льду 21 минуту, защитники Алексей Емелин и Андрей Марков — 19 и 22 минуты соответственно. Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 29 бросков по своим воротам из 30.