Бурмистров получил травму в матче с «Бостоном» и покинул площадку на носилках
1 марта 2017, среда. 08:21.
Хоккей
Российский нападающий «Аризоны Койотс» Александр Бурмистров
получил травму в матче регулярного чемпионата с «Бостон Брюинз» (1:4), сообщает The Score. В начале второго периода против Бурмистрова грубый силовой приём провёл Колин Миллер. Защитника «Брюинз» удалили до конца игры, а россиянин покинул лёд на носилках.
Травма Бурмистрова оказалась не слишком серьёзной. Покидая лёд, он поднял большой палец вверх, дав понять болельщикам, что с ним всё в порядке. Позже Александр прямо из больницы подтвердил, что чувствует себя хорошо.
Видео столкновения Бурмистрова и Миллера можно посмотреть в «Твиттере»