Карпов: у «Динамо» будет много дней на восстановление, всё нормально

Нападающий московского «Динамо»поделился впечатлениями от серии первого раунда плей-офф с «Торпедо», в которой бело-голубые переиграли соперника с общим счётом 4-1.«Встретились хорошие команды, которые играли в большей степени от обороны. Поэтому и были такие счета и столько овертаймов. Меня признали лучшим игроком серии? Ребята молодцы, помогли. Серия со СКА? Давайте сегодняшний день доживём, а потом посмотрим.Думаю, что сейчас будет много дней на восстановление, поэтому всё нормально. Считаю, что игроки „Торпедо“ уставали так же, как и мы, так что мы были в одинаковых условиях. Какого-то ключевого момента в серии не могу выделить, потому что в любом овертайме могли забить и мы, и они. Ход матча мог повернуться в любую сторону. Не ожидал, что в серии будет пять матчей, четыре из которых завершатся в дополнительное время. Как такое можно ожидать?» — передаёт слова Карпова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.