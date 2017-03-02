Каменский: Петров – легенда и огромная глыба, такие люди должны жить вечно

Олимпийский чемпионподелился мнением о легендарном хоккеисте, чьи похороны сегодня проходят в Москве.«Тяжело говорить в эти моменты. Ушла легенда хоккея, огромная глыба. Которая в последние минуты была как в «армейском», так и в российском хоккее. Он был связующим игроком той великой тройки Михайлов – Петров — Харламов. Сложно сказать, сколько поколение на этом выросло. До сих пор их помнят. Их любят, почитают и на них учатся. Соболезнования всем родным, близким и всему нашему хоккею. Такие люди должны жить вечно. Нужно писать книги, смотреть историю. Чтобы наша молодёжь и подрастающие поколения видели, как они играли. Знали их, знали историю хоккея», — передаёт слова Каменского корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.