Лучший бомбардир «Спартака» в прошлом сезоне Голдобин продлил контракт до 2026 года

Нападающий Николай Голдобин продлил контракт со «Спартаком» до 2026 года, сообщает ТАСС. Отметим, что ранее соглашение действовало до конца сезона-2024/2025.

«Он продлил контракт до 2026 года. Пора „Спартаку“ брать кубок», — заявил агент игрока Сергей Исаков.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ нападающий провёл за «Спартак» 67 матчей и набрал 78 (37+41) очков, став лучшим бомбардиром, снайпером и ассистентом команды. В плей-офф на счету Голдобина 9 (3+6) результативных баллов в 11 матчах.

Напомним, в сезоне-2023/2024 красно-белые вылетели во втором раунде Кубка Гагарина, уступив в серии будущему чемпиону — магнитогорскому «Металлургу» (2-4).

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