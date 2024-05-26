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ИИХФ не ответила на запрос финнов о лишении Фазеля статуса почётного президента федерации

ИИХФ не ответила на запрос финнов о лишении Фазеля статуса почётного президента федерации
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Финский журналист Юсси Пааси отправил в Международную федерацию хоккея (ИИХФ) запрос с требованием прокомментировать, почему бывший глава ИИХФ Рене Фазель до сих пор является почётным президентом в организации, несмотря на его поддержку президента РФ Владимира Путина.

«Я отправил эти вопросы по электронной почте:

1) Оставит ли ИИХФ Фазелю звание почётного президента?
2) Были ли у ИИХФ планы отобрать его у него?
3) Если нет, то почему Фазель по-прежнему остаётся почётным президентом, если он поддерживает пропаганду Владимира Путина?

Ответа от ИИХФ не последовало. Это ещё раз показало высокомерие Международной федерации хоккея. О сложных вещах молчат.

Я с нетерпением жду заключительного дня ЧМ-2024. Сегодня будет интервью с президентом ИИХФ Люком Тардифом. И у меня будет к нему три вопроса», — написал Пааси в статье на сайте Helsingin Sanomat.

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