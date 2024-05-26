Менелл: что мне не нравится в России? Традиционная русская кухня, шпроты отвратительны

27-летний американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл рассказал, что ему не нравится традиционная русская кухня.

«Что мне не нравится в России? Традиционная русская кухня. Я пробовал много чего. Несколько блюд мне нравятся, но многие блюда с рыбой и некоторые салаты пришлись мне не по вкусу.

Самая отвратительная русская еда — это шпроты. Икра неплохая, к ней со временем привыкаешь. Она не была отвратительной, но я бы её не заказал в ресторане. Есть много других блюд, которые бы я предпочёл вместо этого», — рассказал Менелл в интервью YouTube-каналу Russian Code.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Менелл сыграл 76 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал 49 результативных передач, набрав в общей сложности 58 очков.