Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Я не путаю спорт с политикой — я же не американец». Крикунов — о вылете сборной США с ЧМ

«Я не путаю спорт с политикой — я же не американец». Крикунов — о вылете сборной США с ЧМ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов рассказал о вылете сборной США с чемпионата мира — 2024 после поражения от команды Чехии (0:1).

— Вы изначально не видели сборную США претендентом на победу на ЧМ. Дело в политике?

— Никакой политики. Я не путаю спорт с политикой. Я же не американец или европеец. Просто сборная США меня не впечатлила. Я же видел её матчи. Да, ребята там молодые, но не более. Изначально понимал, что, может, в четвёрке будут, но точно не победят. И даже в финал не попадут, — сказал Крикунов в интервью LiveResult.

Напомним, в финальной игре мирового первенства примут участие команда Швейцарии и хозяева турнира сборная Чехии. Встреча начнётся в 21:20 мск. Следующий, 88-й чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдёт весной 2025 года в Швеции и Дании.

Материалы по теме
США – 64 года без побед, Финляндия отмучилась. Итоги четвертьфиналов ЧМ-2024 по хоккею
США – 64 года без побед, Финляндия отмучилась. Итоги четвертьфиналов ЧМ-2024 по хоккею
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android