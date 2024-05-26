«Я не путаю спорт с политикой — я же не американец». Крикунов — о вылете сборной США с ЧМ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов рассказал о вылете сборной США с чемпионата мира — 2024 после поражения от команды Чехии (0:1).

— Вы изначально не видели сборную США претендентом на победу на ЧМ. Дело в политике?

— Никакой политики. Я не путаю спорт с политикой. Я же не американец или европеец. Просто сборная США меня не впечатлила. Я же видел её матчи. Да, ребята там молодые, но не более. Изначально понимал, что, может, в четвёрке будут, но точно не победят. И даже в финал не попадут, — сказал Крикунов в интервью LiveResult.

Напомним, в финальной игре мирового первенства примут участие команда Швейцарии и хозяева турнира сборная Чехии. Встреча начнётся в 21:20 мск. Следующий, 88-й чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдёт весной 2025 года в Швеции и Дании.