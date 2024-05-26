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Субботина: я точно не знаю, когда вообще Никишин отправится в «Каролину»

Бывшая синхронистка и девушка защитника СКА Александра Никишина Варвара Субботина ответила на вопрос о будущем игрока обороны в НХЛ. Напомним, хоккеист был задрафтован «Каролиной Харрикейнз».

— Дату свадьбы с Александром определили уже?

— Нет (улыбается). А с чего вы взяли, что она вообще намечается?

— Мало ли. Всё-таки не первый год вместе.

— Нет, предложения не было. Дата свадьбы не определена.

— Как вам прошедший сезон в исполнении Александра?

— Сезон прекрасный. Я поддерживала его как могла. Верила. И, собственно говоря, рекорд прошлогодний побит (улыбается).

— Через год у него заканчивается контракт со СКА. Уже подбираете жильё в Каролине?

— Ха-ха-ха. Эта тема нами дома не поднимается. Я точно не знаю, поедет ли он через год в НХЛ и когда вообще отправится в «Каролину». Соответственно, пока не думала о переезде, — сказала Субботина в интервью «Известиям».

Напомним, Никишин был признан самым результативным защитником и самым полезным игроком сезона-2023/2024. Помимо этого, лидер СКА вошёл в символическую сборную.