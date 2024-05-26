Щитов объяснил, почему назначение Гру в «Трактор» может пойти на пользу российскому хоккею

Бывший защитник клубов Континентальной хоккейной лиги Никита Щитов высказался о назначении канадского специалиста Бенуа Гру на пост главного тренера «Трактора».

«Трактор» серьёзно усиливается перед предстоящим сезоном. Светлаков, Кадейкин, Ибрагимов — хорошие игроки. Думаю, Александр Кадейкин может очень хорошо помочь Челябинску. От «Трактора» я ожидаю атакующего хоккея, североамериканского стиля, чего-то нового. В Челябинске много тренерских кадров, которые смогут взять что-то на вооружение.

Интересно, как иностранный тренер себя сможет проявить. Кто-то скептически высказывается по поводу его назначения. А я считаю, что это интересный ход и, возможно, он пойдёт на пользу всему нашему хоккею. Российские специалисты будут перенимать новую систему», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

Бенуа Гру долгие годы возглавлял клуб АХЛ «Сиракьюз». За семь лет на посту специалист один раз участвовал в финале Кубка Колдера, дважды был приглашён на Матч звёзд и стал самым побеждающим наставником в истории команды с 221 победой. Помимо этого, тренер выиграл молодёжный чемпионат мира — 2015, возглавляя сборную Канады.