Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Щитов объяснил, почему назначение Гру в «Трактор» может пойти на пользу российскому хоккею

Щитов объяснил, почему назначение Гру в «Трактор» может пойти на пользу российскому хоккею
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник клубов Континентальной хоккейной лиги Никита Щитов высказался о назначении канадского специалиста Бенуа Гру на пост главного тренера «Трактора».

«Трактор» серьёзно усиливается перед предстоящим сезоном. Светлаков, Кадейкин, Ибрагимов — хорошие игроки. Думаю, Александр Кадейкин может очень хорошо помочь Челябинску. От «Трактора» я ожидаю атакующего хоккея, североамериканского стиля, чего-то нового. В Челябинске много тренерских кадров, которые смогут взять что-то на вооружение.

Интересно, как иностранный тренер себя сможет проявить. Кто-то скептически высказывается по поводу его назначения. А я считаю, что это интересный ход и, возможно, он пойдёт на пользу всему нашему хоккею. Российские специалисты будут перенимать новую систему», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

Бенуа Гру долгие годы возглавлял клуб АХЛ «Сиракьюз». За семь лет на посту специалист один раз участвовал в финале Кубка Колдера, дважды был приглашён на Матч звёзд и стал самым побеждающим наставником в истории команды с 221 победой. Помимо этого, тренер выиграл молодёжный чемпионат мира — 2015, возглавляя сборную Канады.

Материалы по теме
«Это хоккейный гений». «Трактор» удивил КХЛ назначением канадского тренера
«Это хоккейный гений». «Трактор» удивил КХЛ назначением канадского тренера
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android