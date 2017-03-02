Ларионов: Харламов был ближе к молодёжи, Петров и Михайлов держали дистанцию

Двукратный олимпийский чемпионподелился воспоминаниями о недавно ушедшем из жизни легендарном нападающем ЦСКА и сборной СССР«Знакомство с Петровым было после Олимпиады в Лэйк-Плэсиде в 1980 году, когда сборную увезли на сборы в Минск. Новогорск был занят, так как была Олимпиада в Москве. Я прикоснулся к этим ребятам, к этой великой тройке. Мальчишка из Воскресенска, 19 лет. Просто хотелось посмотреть и побыть рядом. Прочувствовать, насколько отличается работа в «Химике» и в сборной команде. Быть рядом на одной беговой дорожке, на льду – это что-то необыкновенное. Так получилось знакомство.Знаете, Харламов был ближе к молодёжи, чем Михайлов и Петров. Они держали дистанцию. Я был новым человеком, не требовал внимания. Просто помню, что больше тепла шло именно от Харламова. Последние шесть матчей с Валерой перед его смертью мы сыграли вместе. Я формировался как хоккеист именно на этом поколении.Звено Крутов – Ларионов – Макаров многое почерпнуло из той тройки. Некорректно сравнивать, но мы больше ушли в классику «интертеймента», это нас отличало. Мы взяли всё лучшее, добавив свою изюминку. К слову, мы играли впятером. Надо говорить о пятёрке, а не о тройке. К нам было сложнее подобрать ключи, потому что угроза шла от каждого», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.