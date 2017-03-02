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Свитов: в серии с «Салаватом» хороший накал, зрителям нравится быстрый хоккей

2 марта 2017, четверг. 17:03. Хоккей
Капитан «Ак Барса» Александр Свитов поделился мнением о серии плей-офф с уфимским «Салаватом Юлаевым», в которой казанский клуб ведёт со счётом 3-1.

«Хороший накал идёт. Быстрый хоккей, который нравится зрителям, никто не хочет проигрывать. Хорошая игра. Команды не хотят друг другу уступать.

Команда поменяла тактику после третьего матча? Я бы не сказал, что мы кардинально что-то поменяли. Но всё равно после каждой игры корректировки идут у обеих команд. В четвёртом матче тоже что-то сделали, где-то добавили. Я думаю, все команды так играют в плей-офф», — цитирует Свитова официальный сайт КХЛ.
Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
Теги
ХК Ак Барс ХК Салават Юлаев Александр Свитов
Новости. Хоккей
2 марта 2017, четверг
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