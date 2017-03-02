Главный тренер «Куньлуня» Владимир Юрзинов-мл. принял решение покинуть команду

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар»прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» в первом раунде плей-офф (2:8, 1-4), а также сообщил, что покидает команду по семейным обстоятельствам.«У нас сегодня не было шансов. Поздравляю «Металлург» с выходом в следующий круг, хочу пожелать удачи. По своей команде хочу сказать, что мы в этом году проделали хорошую работу, создали боеспособный коллектив. Ребята работали весь сезон и все вместе добились для нас очень хорошего результата. Ещё раз хочу поблагодарить игроков и команду, тех людей, которые нас поддерживали. Ещё я хотел бы сказать, что сегодня было заявление с просьбой расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Я хочу уйти. Если нужна причина – пусть будет банальная «по семейным обстоятельствам». Решение принял неделю назад. Рассматривал ли варианты, где продолжить карьеру? Нет, я об этом не думал», — цитирует Юрзинова пресс-служба «Металлурга».