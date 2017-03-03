Тихонов: к «Динамо» буду готов, эта серия будет тяжелее, чем с «Витязем»

В Санкт-Петербурге в комплексе СКА «Хоккейный город» прошёл седьмой тур Всероссийских соревнований по хоккею среди студентов Дивизиона «Магистр». Перед матчами хоккеисты СКА — защитники Вячеслав Войнов и Максим Чудинов, а также нападающий— приняли участие в автограф-сессии. После мероприятия Тихонов рассказал о своём здоровье и о подготовке к серии с московским «Динамо».«Здоровье моё с каждым днём всё лучше и лучше. Сегодня провёл первую тренировку с командой, надеюсь, скоро форму наберу. В хоккейном городе СКА всё на высшем уровне. Это лучший тренировочный дворец, в котором я был, даже если сравнивать с НХЛ. Если здесь будет тренироваться сборная, то только плюс ей. Для работы здесь всё есть.С «Динамо» у нас длинная непростая история противостояния. В мои первые годы в СКА часто попадали в плей-офф на «Динамо», счёт по сериям мы пока не ведём, надо это исправлять.То, что сейчас такой довольно длительный перерыв у нас, — плюс для меня, так как у меня травма. Чуть больше времени есть покататься с ребятами, почувствовать игровой ритм. Я хотел бы уже и в прошлой серии сыграть, а физически очень надеюсь к началу следующей серии быть готовым. В серии с «Витязем» мы играли очень уверенно, у нас все уже знают, что такое плей-офф, знают, как переключить себя на этот уровень. «Динамо» тоже знает, поэтому предстоящая серия будет тяжелее», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.