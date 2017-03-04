Определились все пары второго раунда плей-офф Кубка Гагарина

В Континентальной хоккейной лиге завершился первый раунд плей-офф Кубка Гагарина.Во втором раунде на Западе, который стартует 8 марта, московский ЦСКА сыграет с ярославским «Локомотивом», а петербургский СКА померится силами с динамовцами из Москвы. Напомним, в первом раунде ЦСКА обыграл «Йокерит» — 4-0, СКА обыграл «Витязь» со счётом 4-0, московские динамовцы одолели «Торпедо» — 4-1, «Локомотив» переиграл минское «Динамо» — 4-1.На Востоке во втором раунде между собой встретятся пары «Авангард» — «Ак Барс» и «Металлург» Мг – «Барыс». В первом раунде «Авангард» обыграл «Адмирал» — 4-2, «Ак Барс» взял верх над «Салаватом Юлаевым» — 4-1, «Барыс» одолел «Трактор» — 4-2, а «Магнитка» переиграла «Куньлунь» — 4-1.