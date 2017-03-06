Бобровский установил рекорд «Коламбуса» по победам в сезоне среди вратарей

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс»оформил шат-аут в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась со счётом 3:0. Точные броски себе в актив записали Бун Дженнер, Оливер Бьёркстранд и Сэм Ганье. Бобровский отразил все 20 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча.Для россиянина эта победа стала 34-й в сезоне. Сергей превзошёл клубный рекорд, который был установлен Стивом Мэйсоном в сезоне-2008/09. Кроме того, Бобровский сделал шат-аут во втором матче подряд и в пятый раз в сезоне.