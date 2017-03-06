Минниханов: давно уже Кубок Гагарина не приезжал в Казань, надо его привезти

Президент Татарстанасообщил, что возлагает большие надежды на ХК «Ак Барс» в плей-офф, и пожелал команде завоевать Кубок Гагарина.«Я же не аллах, чтобы знать, какое место мы займём. Но команда в плей-офф показала себя очень достойно. Если мы сумеем вот этот напор сохранить, дух команды и стремление, то «Ак Барс» способен выиграть у любой команды. Надеюсь, что в этом году команда себя проявит. Давно уже Кубок не приезжал, надо его привезти», — цитирует Минниханова «Реальное время».