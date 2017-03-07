Раанта, Лехтонен и Торнтон – звёзды дня в НХЛ

Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Третьей звездой стал форвард «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон, сделавший 1000-ю передачу в карьере в НХЛ в матче с «Виннипег Джетс» (3:2).
Второй звездой назван голкипер «Даллас Старз» Кари Лехтонен, отразивший 42 броска из 44 в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (4:2).
Первой звездой стал голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Анти Раанта, сыгравший на ноль в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:0 ОТ) при 38 отражённых бросках.