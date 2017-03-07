Купер: верили в Василевского долгое время, и ничто не пошатнёт эту веру

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал поражение от «Нью-Йорк Рейнджерс» (0:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Мы верили в Василевского на протяжении долгого времени, и ничто не пошатнёт эту веру.
В этом матче обе команды заслужили набранное очко. При этом я считаю, что мы заслуживали и второе. В овертайме главное – это не создание моментов, а использование ошибок соперника. Мы ошиблись, и они воспользовались этим, вот и всё», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.