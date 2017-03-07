Оши: не думаю, что кто-то сильно расстроился из-за поражения от «Далласа»

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши прокомментировал поражение от «Даллас Старз» (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это домашнее поражение стало для «Вашингтона» первым после рекордных 15 домашних побед подряд.«Не думаю, что кто-то сильно расстроился. У них есть талантливые игроки, которые могут решить исход матча. Если совершать ошибки, которые предоставляют им хорошие шансы, они ими воспользуются. Мы и сами должны были использовать свои моменты, но Лехтонен сыграл превосходно. Остается только снять шляпу перед ним», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.