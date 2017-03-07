Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Оши: не думаю, что кто-то сильно расстроился из-за поражения от «Далласа»

7 марта 2017, вторник. 10:52. Хоккей
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши прокомментировал поражение от «Даллас Старз» (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это домашнее поражение стало для «Вашингтона» первым после рекордных 15 домашних побед подряд.

«Не думаю, что кто-то сильно расстроился. У них есть талантливые игроки, которые могут решить исход матча. Если совершать ошибки, которые предоставляют им хорошие шансы, они ими воспользуются. Мы и сами должны были использовать свои моменты, но Лехтонен сыграл превосходно. Остается только снять шляпу перед ним», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

>>> Овечкин во второй раз в сезоне не забил в 7 матчах подряд
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Вашингтон Кэпиталз Даллас Старз
Новости. Хоккей
7 марта 2017, вторник
10:56 Брассар: «Бостон» бросил «Оттаве» серьёзный вызов
10:52 Оши: не думаю, что кто-то сильно расстроился из-за поражения от «Далласа»
10:44 Купер: верили в Василевского долгое время, и ничто не пошатнёт эту веру
10:36 Скаут НХЛ: Нолан Патрик сильнее всех и играет очень умно
10:29 Занковец: Боченски готов выйти на лёд в серии с «Магниткой»
10:28 Форвард «Вашингтона» Винник провёл свой 700-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ
10:23 Нападающий «Калгари» Баклунд повторил личный рекорд по очкам в НХЛ
10:17 Малкин: уверен, что профсоюз игроков и НХЛ придут к согласию по Олимпиаде
10:10 ДеБур: теперь всего у 13 ребят в истории НХЛ есть 1000 передач
10:03 Торнтон: 1000-я передача? Пришлось подождать
09:51 Раанта, Лехтонен и Торнтон – звёзды дня в НХЛ
09:47 Панарин принёс извинения за оскорбительные слова в адрес негритянок
09:30 «Колорадо» подписал контракты новичка с защитником Мелошем и форвардом Боденом
09:30 Нападающий «Коламбуса» Андерсен выбыл на 7-10 дней
09:22 «Даллас» прервал рекордную победную домашнюю серию «Вашингтона»
09:20 Пашков: серия Казани и Омска — главная на 2-м этапе плей-офф, тест для судейства
09:19 Маршан – 1-й с 2004 года игрок «Бостона», забивший не менее 30 голов в сезонах
09:15 Кроуфорд: у Мэттьюса есть необходимые качества, чтобы стать капитаном «Торонто»
09:09 «Кингз» подписали контракты новичка с защитником Клэгом и форвардом Вагнером
09:06 Генеральные менеджеры клубов обсуждали возможность перехода на 3-очковую систему
09:00 Треливинг: идея запрета блокирования бросков лёжа заслуживает внимания
09:00 Овечкин во второй раз в сезоне не забил в 7 матчах подряд
09:00 Главный тренер «Таппары»: Лайне забросит 50 шайб за сезон
09:00 Тротц: просим Шаттенкирка играть иначе, «Вашингтону» нужно терпение
08:48 Гимаев: Кучеров может стать сильнейшим российским хоккеистом в ближайшие годы
08:11 Торнтон стал 13-м игроком в истории НХЛ, отдавшим 1000 результативных передач
06:55 Дубль Павелски принёс «Сан-Хосе» победу над «Виннипегом»
06:30 33 сейва Василевского не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Рейнджерс»
06:21 «Оттава» переиграла «Бостон»
06:16 «Вашингтон» прервал свою победную серию, проиграв «Далласу»
01:05 Матч юниорских команд в Электростали закончился массовой дракой
00:56 Защитник «Миннесоты» Фолин выбыл минимум на три недели
00:22 Гендиректор «Динамо» Мн: Вудкрофт — лидер клуба, мы в нём не сомневались
00:10 Александр Радулов пропустил тренировку «Монреаля» из-за травмы
6 марта 2017, понедельник
23:51 Защитник «Нью-Джерси» Гормли перешёл в «Оттаву»
23:23 «Динамо» СПб вышло во второй раунд плей-офф ВХЛ, обыграв «Торос» в шестом матче
22:53 Калинин: здорово, что в «Торонто» много русских, у нас свои шутки и менталитет
22:30 «Вегас» заключил первую сделку в истории, подписав контракт с форвардом Дюком
22:22 Генменеджер «Монреаля» пошутил, спрятавшись от прессы за горшком с растением
22:00 Павлович: в «регулярке» минское «Динамо» дало результат, который все давно ждали
21:18 Минниханов: давно уже кубок Гагарина не приезжал в Казань, надо его привезти
21:04 Вратарь «Виннипега» Павелец перенёс операцию и пропустит не менее трёх недель
20:42 Кросби: Кучеров опасен, у него отличный бросок и талант забивать важные голы
20:14 Никита Кучеров — первая звезда недели в НХЛ, Сергей Бобровский — вторая
20:10 Федерация хоккея Киргизии и ФХР подписали меморандум о сотрудничестве
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какую серию 2-го раунда плей-офф вы считаете наиболее интересной?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+