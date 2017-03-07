Савченко: нападению «Магнитки» противопоставим всё, что есть в нашем арсенале

Защитник «Барыса» Роман Савченко поделился ожиданиями от серии плей-офф с действующим обладателем кубка Гагарина магнитогорским «Металлургом».
«Настрой на матчи с «Магниткой» боевой. Будем играть с хорошим настроением. Нападению соперника противопоставим всё, что есть в нашем арсенале. Будем строго играть в обороне. Главное — шайбу на себя ловить, чтобы она как можно меньше до ворот долетала. Ну и соответственно удаляться меньше.
В серии с «Трактором» в нас тоже не особо верили. Но мы смогли пройти дальше и доказали, что все разговоры не имели смысла», — рассказал игрок.