Глинкин: никто не считает, что мы выполнили задачу, пройдя Уфу

Нападающий «Ак Барса»высказался о предстоящей серии с «Авангардом».«В плей-офф любой соперник серьёзный, тем более «Авангард». Готовимся серьёзно. У них хорошее нападение. «Авангард» играет в атакующий хоккей. Послезавтра первая игра, поэтому подготовка идёт полным ходом.Не хотелось бы сравнивать с предыдущей серией. Повторюсь, в плей-офф со всеми тяжело. Все настраиваются и бьются. Будет как минимум не легче.Было достаточно времени и отдохнуть, и подготовиться. У нас сейчас хорошее настроение, хорошее физическое состояние. Эмоции были запредельные. Серия была эмоциональная, и мы рады, что мы её прошли. Но это нас нисколько не должно расслаблять. Никто не считает, что мы уже выполнили свою задачу. Нам есть к чему стремиться. Мы забыли серию с «Салаватом» и готовимся к следующей», – цитирует Глинкина официальный сайт клуба.