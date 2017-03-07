Задоров: знаю об интересе сборной, но у меня перелом, а нового контракта нет

Защитник «Колорадо Эвеланш»рассказал о восстановлении после травмы и интересе со стороны сборной России.«На следующей неделе снимут гипс с ноги. Доктора говорят, что на лёд я впервые встану 20 апреля. Но люди же разные, у каждого кости срастаются по-разному. Мне кажется, что я буду готов уже в начале апреля. Я пока не знаю, сколько именно буду восстанавливаться. Я знаю об интересе сборной, но, понимаете, у меня сейчас перелом, а нового контракта нет. Представляете, я приеду в Новогорск и получу новое повреждение. Мне кажется, что в „Колорадо“ к этому не слишком хорошо отнесутся.Из ЦСКА пусть звонят. Я никогда не уходил от разговоров, готов общаться. „Колорадо“ пока ничего не предлагает? Думаю, что пока не время. Идёт сезон. Но, насколько мне известно, в нашем клубе были ситуации, когда новый контракт подписывали чуть ли не в середине лета. Не стоит волноваться. Вполне возможно, скоро начнутся встречи на эту тему», — цитирует Задорова «Спорт-экспресс».