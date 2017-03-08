Форвард «Бостона» Спунер выбыл на неопределённый срок

Нападающий «Бостон Брюинз»не смог доиграть матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз» (2:4). В третьем периоде канадский форвард получил сотрясение мозга и выбыл на неопределённый срок.В 65 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги текущего сезона на счету Спунера 34 (11+23) очка. Всего за пять сезонов в Национальной хоккейной лиге форвард отыграл 201 матч (все в составе «Брюинз»), забросив 32 шайбы и отдав 80 голевых передач (112 очков).