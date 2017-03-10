Виньо: НХЛ всегда поворачивает дело так, чтобы самой хорошо выглядеть

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Ален Виньо прокомментировал засчитанный гол Себастьяна Ахо в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (3:4). Специалист запросил видеопросмотр в связи с возможной атакой на вратаря, но судьи не нашли в эпизоде нарушения правил, а позже это подтвердила лига.«Судьи подтвердили, что помехи вратарю не было до того момента, как шайба пересекла линию ворот», – говорится в заявлении лиги.«Я был на 100% уверен в том, что правильно взял челлендж. Судья, который не свистнул, сказал, что это правильный гол, потому что Раанта был не во вратарской площади. Но там был контакт, его шлем задели, они тогда сказали, что его голова оказалась за пределами вратарской. Спросите у лиги, они так поворачивают дело, чтобы самим хорошо выглядеть. Так всегда бывает. На мой взгляд, это было неправильное решение», – сказал Виньо.