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Светлов: на старте полуфиналов есть вопросы к судейству у «Авангарда» и «Динамо»

10 марта 2017, пятница. 10:18. Хоккей
Олимпийский чемпион и чемпион мира, известный тренер Сергей Светлов прокомментировал стартовые матчи серий плей-офф в Западной и Восточной конференциях КХЛ.

«Догадывался, что на старте серии у фаворита плей-офф СКА могут возникнуть проблемы. Но не ожидал, что такие серьезные, позволившие московскому «Динамо» взять первую игру, что называется, на кубковом классе. По-прежнему считаю армейцев основными претендентами на главный трофей КХЛ. Тем не менее для нынешнего СКА именно рестарт представляет главную сложность. СКА немного утратил чувство опасности. Наверное, была и какая-то переоценка своих сил со стороны звезд Санкт-Петербурга, которые, включая Дацюка, сыграли ниже своих возможностей. А вот «Динамо» с первых смен было предельно мобилизовано.

Москва с Ярославлем выдали яркий старт, показав, наверное, самый жёсткий хоккей во всём плей-офф-2017. Ярославль уступил в тактическом плане. Думаю, что перетолкать и перебить ЦСКА просто невозможно, поэтому «Локомотив» ушёл в тот хоккей, который армейцам как раз выгоден. «Локомотиву» нужно идти прошлогодним путём «Магнитки», которая остановила ЦСКА прежде всего тактически. Чем больше в серии будет комбинационного хоккея, катания, тем выше шансы Ярославля. Всё-таки в плане качества состава, в игровом плане «Локомотив» смотрится как минимум не слабее соперника.

«Авангард» решил сыграть с «Ак Барсом» в закрытый, казанский хоккей. Ну и «Магнитка» не заметила потери Мозякина и не оставила «Барысу» ни одного шанса. Омск, располагая очень приличным составом, должен играть в более агрессивный и атакующий хоккей. Омску нужно находить ходы, чтобы открывать игру, выбивать у казанцев их козыри. Если говорить о «Барысе», то клуб из Астаны уже решил свои основные задачи. Уже через месяц для всего хоккейного Казахстана стартует главный турнир года — чемпионат мира в дивизионе 1А.

Судейство? После игр номер один есть вопросы, скажем, у московского «Динамо» и «Авангарда», что подтверждается статистикой штрафных минут. Но не удивлюсь, если в повторных встречах ситуация изменится и в судейском вопросе», — цитирует Светлова Russia-Hockey.

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Источник: Russia-Hockey.ru Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард ХК Ак Барс ХК Барыс ХК Динамо Москва ХК Локомотив ХК Металлург Мг ХК СКА ХК ЦСКА Сергей Светлов
Новости. Хоккей
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