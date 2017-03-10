Хедман: Василевский вышел на новый уровень после ухода Бишопа

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг»высоко оценил игру голкипера команды Андрея Василевского, который стал стартовым вратарём после недавнего обмена Бена Бишопа в «Лос-Анджелес Кингз».«В четырёх из пяти последних матчей он пропускал только по одному голу. Он был просто феноменален. Василевский здорово играл весь сезон, но после того как обменяли Бишопа, он вывел свою игру на новый уровень. В матче с «Миннесотой» он удержал нас в третьем периоде, когда у соперника было несколько отличных моментов, но Андрей справился с давлением. Он вновь сыграл великолепно», — приводит слова шведа Tampa Bay Times.В 37 матчах сезона Василевский одержал 15 побед, пропустив в среднем 2,59 гола за матч и отразив 91,7% бросков.