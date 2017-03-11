Кожевников: ЦСКА и с Радуловым ничего не выиграл, сейчас надежда на Ничушкина

Двукратный олимпийский чемпионподелился мнением об игре ЦСКА в плей-офф Кубка Гагарина. Счёт в серии западного полуфинала ЦСКА — «Локомотив» 1-1.«ЦСКА и с Радуловым ничего не выиграл. Да, сейчас в команде нет такого яркого лидера в нападении, но сегодня многие защитники больше игроков атаки забивают, у них больше возможностей. У Киселевича хватает мастерства, плюс бросок хороший. А так многим клубам не хватает явных лидеров.Да Коста, Ничушкин, Попов, Плэтт должны играть сильнее. На Ничушкина и была надежда. Все эти игроки могут и нестандартно сыграть, и протаранить соперника», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.