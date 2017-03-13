Вайсфельд: считаю, что нынешняя система плей-офф лучше, чем перекрёстная

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева»считает, что введение перекрёстной системы плей-офф в КХЛ может убрать из календаря много значимых для болельщиков матчей.«С точки зрения интереса я считаю, что нынешняя система лучше. Такие дерби, как ЦСКА – «Спартак» и «Ак Барс» – «Салават Юлаев», приковывают внимание людей, даже если команды находятся в разных частях таблицы. Они более значимы для болельщиков, чем, например, встречи казанцев с ЦСКА или СКА. На самом деле это не столь принципиально. Длительность перелётов не на первом плане, поскольку сейчас все летают на чартерах. Из Москвы лететь во Владивосток всего на три часа дольше, чем из Омска», — цитирует функционера «Спорт-экспресс».