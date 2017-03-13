Купер: Будай нужен «Тампе», чтобы давать отдых Василевскому

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг»считает нецелесообразным даватьбольше играть, потому что это может помешать ему показывать свой лучший хоккей.«Мы часто добиваемся успеха, когда Василевский играет каждые три-четыре дня. Когда он был вынужден играть спаренные матчи в декабре, не знаю, было ли это слишком много дня него, или слишком рано, или же полевые оборонялись недостаточно надёжно… Но он в тех матчах не показывал своего лучшего хоккея.Наша главная цель — попасть в плей-офф. Но у нас молодой вратарь, который ещё растёт в профессиональном плане. Сейчас он нашёл свою игру, и я не вижу смысла, чтобы сбивать его с этого ритма. Ему предстоит провести ещё много матчей, но Будай — тоже великолепный вратарь. Мы не просто так взяли его в команду, а для того, чтобы давать отдых Василевскому, когда он ему нужен», — приводятся слова Купера в «твиттере» североамериканского журналиста Грега Вышински.