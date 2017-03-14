Гендиректор ХК «Сочи: хотим оставить Барулина, Хомицкого, Фантенберга, Костицына

Генеральный директор ХК «Сочи»рассказал о возможных изменениях в составе команды.«Барулина и Хомицкого мы хотим оставить. Работаем над этим, как и по тому, чтобы оставить Фантенберга.По Андре Петерссону большой вопрос. Он от нас без компенсаций уйдёт через год, плюс он довольно специфичный игрок: в плей-офф попасть помочь может, а дальше возникает проблема. Поэтому с точки зрения бизнеса его лучше обменять на игрока плюс компенсацию, чтобы потратить её более перспективно. Будем искать возможности по его обмену.Падакин с характером, молодой и недорогой, способен прибавить. Это тот человек, с которым надо работать. По Костицыну вопрос дискуссий, но хотели бы мы его сохранить. Считаю, что это взаимное желание», – цитирует функционера ТАСС.