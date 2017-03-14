Торторелла: рекордами в регулярном чемпионате имени себе не сделаешь

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс»прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфия Флайерз» (5:3). «Коламбус» установил рекорд клуба по победам и очкам за сезон. «Блю Джекетс» выиграли 44-й матч и набрали 94 очка.«Перед третьим периодом счёт был равным, и мы были в хорошем положении. Нам нужно было убить 54 секунды большинства «Филадельфии», а потом устроить движение на «скамейке». Рекордами в регулярном чемпионате и подобными вещами имени себе не сделаешь. У нас довольно хороший выезд», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.