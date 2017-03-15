Тротц: Овечкин способен забить 20 голов в 10 следующих матчах

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз»прокомментировал победный матч с «Миннесотой Уайлд» (4:2) и гол Александра Овечкина, который до этой встречи не забивал 10 матчей подряд.«Да, Овечкин долго не забивал, но играл в хороший хоккей. Он здорово двигался. Сейчас он снова становится большой силой, а когда он является силой, то голы обязательно придут. Надо забить сначала парочку, а потом вы увидите, как он забросит 20 шайб в следующих 10 матчах. Овечкин вполне на это способен. Что же касается нашей проигрышной серии, то я рад, что мы смогли её закончить. Я верю в этих ребят. Они отлично ответили на этот вызов», — приводит слова Тротца Washington Post.В турнирной таблице Столичного дивизиона «Вашингтон» занимает первое место, на два очка опережая «Питтсбург Пингвинз», у которого есть один матч в запасе.