КХЛ — третья после Швейцарии и Германии по посещаемости в Европе

Официальный сайт ИИХФ опубликовал ежегодный отчёт по посещаемости лиг и команд в сезоне-2016/17. КХЛ занимает третье место в списке, в среднем на игру чемпионата приходит 6121 зритель. Первое место у чемпионата Швейцарии (6882), второе — у чемпионата Германии (6198).
Чемпионат Беларуси занял 15-е место в Европе (635 зрителей), уступив Азиатской лиге и чемпионату Польши. В списке посещаемости чемпионатов вторых дивизионов ВХЛ занимает третье место — 1746 зрителей в среднем на игре. Первое и второе места занимают чемпионаты Швеции (2637) и Германии (2466).
Рейтинг чемпионатов выглядит следующим образом:
1. Чемпионат Швейцарии – 6882 зрителя
2. Чемпионат Германии – 6198
3. КХЛ – 6121
4. Чемпионат Швеции – 5707
5. Чемпионат Чехии – 5178
6. Чемпионат Финляндии – 4326
7. Чемпионат Великобритании – 2842
8. Чемпионат Австрии – 2794
9. Чемпионат Норвегии – 1955
10. Чемпионат Словакии – 1890
11. Чемпионат Франции – 1886
12. Чемпионат Дании – 1298
13. Азиатская лига (Китай, Корея, Япония, Россия) – 919
14. Чемпионат Польши – 769
15. Чемпионат Беларуси – 635.