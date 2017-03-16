Эксперт TSN: в «Тампа-Бэй» главная звезда не Стэмкос, а Кучеров

Эксперт TSN Крэйг Баттон поделился мнением об игре лидеров «Тампа-Бэй Лайтнинг».
«Хедман — претендент на «Норрис Трофи». Он проводит на льду много времени, полезен как в защите, так и в атаке.
Кучеров – главная звезда «Тампа-Бэй». Не Стивен Стэмкос, а Никита Кучеров. Не пытаюсь как-то уменьшить заслуги Стэмкоса, но Стивен давно не играет, чтобы суметь подтвердить свой статус.
Также напомню о Василевском. С того момента, как обменяли Бишопа, Василевский играет просто превосходно», — сказал Баттон.